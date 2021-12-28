Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону семье погибшего во время ликвидации крупного пожара на левом берегу реки Дон огнеборца вручили медаль «За отвагу на пожаре». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожарный 66.mchs.gov.ru

29-летний сержант внутренней службы Алексей Кравцов погиб 28 марта 2020 года во время крупного ландшафтного пожара. Справиться с огнём мешал сильный ветер и труднодоступность местности. Пожарный погиб, попав в кольцо пламени.

Алексей Кравцов проявил мужество и отвагу при исполнении служебного долга в экстремальных ситуациях. Медаль «За отвагу на пожаре» (посмертно) заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер вручил матери огнеборца.