Минск, 28 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Сторонники бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко по предложенному им проекту новой конституции Белоруссии наделяются правом сместить его с должности. Об этом говорится в документе, опубликованном 27 декабря на сайте президента постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Статья 88 проекта новой конституции дополнена нормами про полномочия «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко. В отличие от Национального собрания Белоруссии, членов ВНС не избирают в ходе всеобщих и равных выборов.

В новом проекте Основного закона постсоветской республики указанная статья дополнена такими нормами: «Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Расследование обвинения организуется Всебелорусским народным собранием. Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности принимается после получения заключения Конституционного суда о наличии фактов систематического или грубого нарушения президентом Конституции в случае, если президент обвиняется в таком нарушении Конституции. Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания. Непринятие Всебелорусским народным собранием решения о смещении президента с должности в течение двух месяцев со дня внесения предложения о выдвижении обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента».

Однако и в этом случае альтернатива парламентскому импичменту может не привести к отстранению Лукашенко от власти. В следующем абзаце этой же статьи содержится запись о том, что «в случае смещения президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным судом». Таким образом, назначенные президентом судьи могут вынести решение в его пользу.