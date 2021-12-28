Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM В Ростовской области28 декабря продолжит идти снег, в ряде территорий — сильный. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу донских синоптиков, в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега, переходящего по югу в мокрый снег и дождь, местами — сильный снег. Прогнозируются гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром — туман. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, в южных районах днём порывы усилятся до 15−18 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до — 22 градусов по северу Ростовской области и до — 14 градусов по югу. В дневные часы будет от — 6 до — 11 градусов, в южных районах — не выше нуля.