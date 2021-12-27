Минск, , 23:54 — REGNUM Ряд долгов и обязанностей граждан Белоруссии закреплены в проекте новой конституции постсоветской республики. документ опубликован на официальном сайте белорусского президента и, после общественного обсуждения, будет вынесен на голосование в конце февраля.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованному проекту новой белорусской конституции, обязанности установлены не только для граждан, но и иностранцев. Статья 52 документа гласит: «Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции Беларуси» (слово «Беларуси» добавлено, русскоязычное традиционное название республики в документе не используется). Статья 53 вменяет в обязанность каждому уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц.

Статья 54 содержит запись об обязанности каждого «беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности». Она дополнена таким положением: «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь».

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На этом долги граждан перед государством не заканчиваются. Статья 55 предписывает каждому охранять природу, а статья 56 гласит: «Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».

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«Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом», — сказано в следующей статье проекта новой конституции Белоруссии.