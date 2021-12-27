Минск, 27 декабря, 2021, 23:49 — ИА Регнум. «Брак как союз женщины и мужчины , семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства», — сказано в статье 32 проекта новой конституции Белоруссии, опубликованном 27 декабря на сайте президента постсоветской республики.

Флаг Белоруссии

Трактовка барка как союза мужчины и женщины — новая норма, отсутствующая в ныне действующем Основном законе Белоруссии. Среди новшеств значится также равенство прав супругов в браке и семье.

«Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Белоруссии», — норма, которую авторы новой белорусской конституции предложили внести в статью 32.

В этой же статье содержится запись о государственной поддержке «семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». В новой редакции статья проекта Основного закона постсоветской республики содержит норму, предусматривающую предоставление равных возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья не только женщинам, но и мужчинам.

Напомним, разработку новой конституции Александр Лукашенко анонсировал несколько лет назад и лишь после скандальной президентской кампании 2020 года создал две группы по разработке нового проекта Основного закона. Голосование по проекту новой конституции заявлено на конец февраля 2022 года.

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