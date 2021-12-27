Москва, , 23:49 — REGNUM Модераторы сообщества «Форум классных руководителей» ВКонтакте к Новому году инициировали для школьных педагогов несколько флешмобов. Так, 350 классов из 50 регионов страны, всего около 10 000 школьников, познакомились и начали общение по переписке и видеосвязи, обменялись подарками и открытками.

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«Посовещавшись с детьми и родителями своего 4Б, подала заявку на участие в игре «Дружба классами». Мы стали друзьями по переписке с 4В одной из школ Екатеринбурга. Сначала мы записали другу другу видеоприветствие, а затем создали общую страничку, которую наполняем фотографиями, видео, ссылками и разными интересностями из жизни наших классов. А еще мы отправили ребятам новогодние открытки. Надеемся, когда-нибудь сможем пообщаться с ними в реальном времени, а не в записи!», — рассказала журналистам преподавательМАОУ «Средняя школа №1» Ирина Козленко из Петропавловска-Камчатского.

С 10 по 24 декабря в сообществе форума прошел фотоконкурс «Новогодний класс». В конкурсном альбоме собралось около тысячи идей оформления школьных кабинетов. Итоги конкурса будут опубликованы 31 декабря — авторы самых интересных фотографий получат призы с символикой сообщества.

Сообщество классных руководителей в социальной сети ВКонтакте появилось во время подготовки к Первому всероссийскому форуму классных руководителей и сейчас насчитывает 22,5 тысячи участников. Классные руководители со всей страны делятся новостями, обсуждают волнующие их вопросы в сфере воспитания и образования — отношения с детьми и родителями, мероприятия для класса и участие в конкурсах, эффективные методики воспитания, работа с трудными подростками и многое другое.

Специально для участников сообщества регулярно проходят лекции от приглашенных спикеров, среди которых — менеджер образовательного сообщества сервиса Canva Яна Белова, ведущая Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Анна Шенцева, заместитель председателя Общественного совета при министерстве транспорта РФ Наталья Агре и другие.

Восьмого января 2022 года организаторы сообщества впервые в истории Рунета планируют провести новогоднюю вечеринку «Классная встреча о главном», на которой соберутся классные руководители из всех регионов страны. Попасть на праздник можно через группу форума ВКонтакте.

В прямом эфире для педагогов пройдёт развлекательная программа, подготовленная при участии активных подписчиков — с ведущим зрители разгадают загадки и совершат виртуальное путешествие от Камчатки до Калининграда. Также зрители трансляции получат возможность выиграть сувениры от форума и призы от VK — игрушки и умные колонки Капсула и Капсула Мини с голосовым помощником «Маруся».