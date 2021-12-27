Бишкек, , 23:43 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития предоставит компании «Чакан ГЭС» $22,9 млн (1 млрд 677 млн рублей) на постройку малой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» на Кировском водохранилище в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 27 декабря.

ГЭС Valeriy29

Проект ГЭС «Бала-Саруу» подразумевает строительство гидроэлектростанции с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн киловатт-часов.

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В правительстве отмечают, что впервые за много лет в Киргизии будет начато строительство малых гидроэлектростанций с участием государства.

«Развитие малой гидроэнергетики, наряду со строительством крупных гидроэнергетических объектов, позволит повысить экспортный потенциал республики и в маловодные периоды поддерживать основной источник электроэнергии — Токтогульскую ГЭС», — утверждают киргизские власти.

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