28 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:36 — REGNUM На фоне все более угрожающей инфляции американский лидер Джо Байден решил обратиться к антимонопольным регулятором в попытке сдержать стремительный рост цен, который, по мнению администрации Белого дома, отчасти вызван отсутствием корпоративной конкуренции.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден поручил министерству сельского хозяйства США провести расследование в отношении крупных мясокомбинатов, контролирующих значительную долю рынка птицы и свинины. Мясокомбинаты обвиняются в завышении цен, невыплатах фермерам и трехкратном увеличении прибыли за время пандемии. Также пристальное внимание приковано к крупным нефтяным компаниям, которые, по мнению администрации, искусственно завышали цены на бензин даже после падения мировой стоимости нефти в последние недели.

При этом издание The New York Times отмечает, что корпорации нельзя однозначно обвинить в инфляции, которая находится на 40-летнем максимуме из-за пандемии, кризиса цепочек поставок и высокого спроса со стороны потребителей. Однако в связи с постоянным ростом цен во всех секторах, включая продукты питания и бензин, Байдену необходимо найти верный способ реагирования.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Настоящий «свободный рынок» дает пропорциональную власть всем заинтересованным сторонам. Республиканцы, при помощи не многих демократов, заменили эту концепцию на «вся власть тем, кто получает прибыль». Речь идет не только о том, чтобы остановить формирование монополий и олигополий, но и о перераспределении власти не только в пользу спекулянтов, но и в пользу потребителей, рабочих, защитников окружающей среды, местных и государственных органов власти, а также любых других субъектов, имеющих отношение к рынку. Уравновешивая власть между заинтересованными сторонами», — пишет Steve Andrews.

«Это просто разговоры. На самом деле Байден не будет *делать* ничего, потому что это расстроит доноров. Возможно, будут предприняты какие-то символические усилия, но «ничего принципиально не изменится», — уверен CJ.

«Байден и компания отменили строительство нефтепровода XL, который должен был поставлять нефть в США, одновременно призывая Саудовскую Аравию увеличить производство, чтобы снизить внутренние цены; одобрили продажу железнодорожной компании Kansas Southern более мелкой и менее эффективной канадской железнодорожной компании; не поддержали замену линии 5, которая поставляет нефтепродукты в США и Канаду; повысили тарифы на мягкую древесину из Канады. Учитывая, что США не могут удовлетворить внутренний спрос, канадские производители просто добавляют стоимость тарифов к экспортной цене. Поэтому цены на пиломатериалы растут. А предложенная субсидия на электромобили американского производства серьезно ударит по американским производителям, которые поставляют продукцию на автозаводы Канады», — рассказывает Dan Cameron.

Схема сети нефтепроводов «Кистоун» Meclee

«Я полностью согласен с Байденом. Конечно, сейчас существует множество факторов, вызывающих инфляцию, из которых некоторые краткосрочные и вызваны пандемией. Но основная долгосрочная причина кроется в концентрации промышленности и снижении конкуренции в США. Возьмите ежемесячную плату за широкополосную связь и мобильную связь. В других странах, особенно в развитых странах Азии, с которыми я знаком, цены ниже, а сервис лучше. Мобильные телефоны должны за меньшую плату, чем 40 долларов в месяц. Кроме того, в Азии я платил около 20 долларов США за ежемесячный 1 Гб оптоволоконной связи», — делится Grange.

«Достаточно взглянуть на контейнерную транспортную линию Maersk и ее рост стоимости на 78,18% за год. И проблема транспортировки контейнеровозов в Лос-Анджелесе. Что происходит с грузовиками и их водителями? Проблемы с цепочкой поставок являются следствием того, что всемирная сеть, созданная десятилетиями, оказалась поражена вирусом. Иллюзорно пытаться за один год или «навсегда», как хотели британцы со своим Brexit, стать «независимыми» и самодостаточными. Конкуренция работает в нормальные времена, сейчас не время, возможно, в ближайшем будущем, если вакцинация станет всеобщей и эффективной. Сейчас время для разумных и совместных международных усилий», — считает José R. Herrera.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны заменить мотив прибыли демократическим социализмом, построенным на человеческих потребностях и солидарности, прежде чем наша экосистема прогнется», — указывает TomD.

«Путин и саудовцы использовали ограничения на энергоносители, чтобы помочь себе и одновременно оказать давление на Байдена и ЕС. Мясокомбинаты и другие концентрированные отрасли, похоже, стремятся помочь республиканцам, поднимая цены, и подрывают Байдена. Но настоящие проблемы вызваны глобализацией США в 80-х годах, в результате которой демократы отказались от рабочего класса, а республиканцы перебросили власть на Уолл-стрит», — подчеркивает rob.

«Значит, «отсутствие корпоративной конкуренции», которое, по словам Байдена, является одной из главных причин инфляции, по случайному совпадению произошло только в последние несколько месяцев? Почему мы не видели этого «отсутствия корпоративной конкуренции», когда Трамп был президентом? Инфляция является худшей за последние 40 лет именно из-за Байдена и демократов в Конгрессе. Мы здесь потому, что демократы считают, что печатание денег и раздача их успокоит ультралевых. Они забыли о Венесуэле, которая попробовала это сделать и эффектно прогорела. И они думали, что принуждение малого бизнеса платить больше своим работникам не приведет к тому, что они закроют магазин и уйдут на пенсию раньше времени или пополнят ряды баранов, вкалывающих на какой-нибудь корпоративной работе. Их предупреждали, что это будет иметь последствия, но над всеми, кто предупреждал, смеялись и говорили, что инфляция «временная». Это издевательство над каждым трудолюбивым американцем, у которого есть мечта. Демократы сами виноваты в этой неразберихе. Боритесь за малый бизнес, который однажды может вырасти в полноценный. Спасите Америку», — призывает Pick-A-Little Talk-A-Little.

Протесты в Венесуэле Jamez42

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена спасла Рождество на фоне кризиса цепи поставок и роста уровня инфляции. Решая вопросы с поставкой, сказала Псаки, Байден «взял на себя роль ответственного посредника, объединяющего заинтересованные стороны» и уделил «особое внимание решению практических проблем в глобальной цепочке поставок». Администрация президента опубликовала «список фактов», в котором говорится о том, что в первый год правления Байдена США увидели якобы самый сильный экономический рост за последние полвека. В бюллетене утверждается, что в данный момент Белый дом «организует поставки рекордного количества товаров для поддержания запасов на полках магазинов» в попытке удовлетворить «рекордный спрос».