Кабул, , 23:38 — REGNUM Врачи и обслуживающий персонал областной больницы в провинции Саманган на севере Афганистана объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы, передаёт 27 декабря газета «8 Собх».

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Как сообщается, медики в очередной раз вышли на акцию протеста, в ходе которой завили, что не получали зарплату уже около шести месяцев, а также около года не получали сверхурочные.

Протестующие отметили, что зимой столкнутся с множеством проблем без средств к существованию, и призвали правительство под руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить им выплату зарплаты, пообещав в противном случае продолжать забастовку.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что будут выплачивать зарплату государственным служащим ежеквартально, но пока, как сообщает издание, большинство служащих не получили положенных им денег.