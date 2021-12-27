Красногорск, 27 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин связался с многодетной семьей Анастасии и Ярослава Бахаревых из Московской области, о проблемах которых узнал в ходе телефонного разговора с Марком Кобленевым — одним из участников акции «Ёлка желаний», чья мечта исполнилась ранее.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Елка

Несколько лет назад семья Марка Кобленева познакомилась с Анастасией Бахаревой в церкви. Женщина узнала сложном материальном положении семьи, и, посоветовавшись с мужем, предложила мальчику с матерью переехать в свою квартиру для безвозмездного проживания.

Семья Марка Кобленева отказывалась, но, когда приставы наложили арест на расчётный счёт, все-таки приняла помощь. История об этом дошла до главы государства, и 22 декабря семью Бахаревых совместно с семьей Кобленевых пригласили на встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В ходе беседы было принято решение о строительстве дома для многодетной семьи. Во время звонка президент России отметил: «Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают и не исчезают, они должны приумножаться. Вам спасибо, что у вас такое сердце доброе и вы не прошли мимо человека, который нуждался в вашей помощи, несмотря на большую семью и стесненные жизненные условия. Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершили, тем больше будет людей, которые захотят последовать вашему примеру».

В завершение разговора Владимир Путин пообщался с семьей Марка Кобленева, которая на днях переехала в новую обустроенную квартиру, которую семье подарили после того, как президент узнал об их непростой жизненной ситуации.

Квартира располагается вблизи школы, которую посещает мальчик. Во время телефонного разговора президент поинтересовался у Марка: «У тебя теперь будет место для занятия музыкой?».

«Да, места предостаточно», — ответил Марк.

«Видишь, как все складывается хорошо? Сможешь заниматься и добиться хороших результатов. Желаю тебе достижения больших высот в музыке и жизни!», — сказал в завершение разговора президент России.

«Спасибо! Да, обязательно, и потом сыграю вам на гитаре», — ответил мальчик.

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