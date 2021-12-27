Архангельск, , 23:32 — REGNUM В Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Замерзшие трубы

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По данным ведомства, проблема затронула деревянный жилфонд. В частности, замерзла труба водопровода, которая питает жителей посёлка Кемский.

«Водоснабжение магистрального водовода в настоящее время восстановлено, вода в жилые дома возвращается. Осталось отогреть три деревянных дома, где возникли проблемы с промерзанием вводов», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре аномально холодная погода накрыла ряд российских регионов.