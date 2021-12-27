* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о возобновлении работы Агентства по охране окружающей среды Афганистана, которое не функционировало в течение нескольких месяцев после смены власти в стране Об этом сообщает 27 декабрярегиональное отделение информационного агентства «Тасним».

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул, Афганистан

Отмечается, что новым руководителем агентства назначен Зейн аль-Абедин Абед.

В распространённом заявлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывается, что агентству предстоит заняться, в частности, проблемой повышенного загрязнения воздуха в зимний период со стороны государственных ведомств, объектов частного сектора и других источников.

Основными причинами загрязнений называются некачественное топливо, изношенные автомобили и использование автомобильных шин, пластмассы и угля для отопления и приготовления пищи. Наиболее загрязнённым воздухом традиционно отличается столица страны Кабул с населением около 6 миллионов человек.

По различным оценкам, в Афганистане ежегодно около 30 тысяч человек умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха.