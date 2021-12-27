Бухарест, 27 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Каждый гражданин Румынии, получивший прививку от COVID-19 по месту своего проживания, сможет принять участие в специальной новогодней лотерее и выиграть 1 миллион леев ($230 тыс.). Об этом 27 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Ван Гог. Национальная лотерея

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Согласно официальной информации, потенциальным участникам необходимо зарегистрировать на специальном сайте в интернете свои паспортные данные и предоставить фотографию сертификата о вакцинации. Розыгрыш «счастливого билета» состоится 31 декабря в прямом эфире нескольких румынских телевизионных каналов и интернет-сайтов.

Как ожидается, новая акция привлечет к программе вакцинации от коронавирусной инфекции до 200 тысяч человек. Ранее количество румын, сделавших необходимые прививки, не превысило 25% от общего населения страны.