Москва, , 00:44 — REGNUM Азербайджан будет восстанавливать экономику и инфраструктуру Нагорного Карабаха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ильхам Алиев с лопатой Mod.gov.az

«Баку заинтересован в том, чтобы шло развитие региона. Поэтому, конечно, будут привлекаться финансы, будут привлекаться инвестиции. И, действительно, на мой взгляд, Ильхам Алиев видит перспективы развития региона гораздо дальше, чем Никол Пашинян», — сказал эксперт.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о намерении выделить на восстановление прилегающих к Карабаху районов свыше 1$ млрд.