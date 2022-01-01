София, 1 января, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Словосочетание «зелёный сертификат», то есть документ о прививках от COVID-19, стало самым популярным в Болгарии в минувшем году. На втором месте оказалось словосочетание «парламентские и президентские выборы».

(сс) flrnt Зелёный свет

Также болгары, по данным Независимой социологической группы Болгарии, назвали среди слов — символов уходящего года назвали фразу «субсидии ЖКХ». В опросе приняли участие свыше полутора тысяч жителей страны.

Авторы исследования отметили, что 2021 год внёс свои коррективы в лексикон и образ мыслей жителей Болгарии. При этом, хотя опрос проводился в конце года, слово «Коледа» (Рождественские и Новогодние праздники) оказалось мало востребованным.