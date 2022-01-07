Белвью, США, 7 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Опубликован список лидеров продаж онлайн-магазина видеоигр Steam (принадлежит компании Valve) в 2021 году. Публикация была размещена на сайте платформы.

Steam

В «платиновый» список вошли следующие игры, распространяющиеся по бесплатной модели: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Apex Legends и Destiny 2. В топ-12 лидеров продаж также вошли Naraka: Bladepoint, Battlefield 2042, Valheim, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, PUBG: Battlegrounds, Dead by Daylight и массовая ролевая игра New World от компании Amazon.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что телеканал TV Asahi опубликовал рейтинг из 100 консольных игр, пользующихся популярностью среди японских геймеров. В опросе компании поучаствовали 50 тыс. человек.