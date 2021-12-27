Нарьян-Мар, , 23:18 — REGNUM В Ненецком автономном округе открыли новый участок дороги, соединяющей Нарьян-Мар и Усинск (Коми), сообщает пресс-служба окружной администрации.

Юрий Бездудный за рулем Https://vk.com/juri_bezdudnyi

«Движение по зимнику открыто. Уже сегодня можно поехать за пределы округа на новогодние и рождественские праздники. На зимнике есть пункты обогрева. Это тёплые балки, где можно согреться, поесть, выспаться и даже принять душ», — рассказал губернатор Юрий Бездудный после того, как лично оценил состояние трассы.

Глава региона также отметил, что в этом году протяжённость зимника составляет порядка 33 км — сократилась на 23 км по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию третьего этапа I участка автомобильной дороги Нарьян-Мар — Усинск. Его строительство завершилось на 681 день раньше контрактного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, строительством автодороги Нарьян-Мар — Усинск занимается ООО «Техносфера». Протяжённость недостроенного участка автомобильной дороги составляет 27,2 км. На завершение строительства автомобильной дороги заключены все государственные контракты. В планах подрядной организации завершить строительство всей дороги с опережением на полтора года — к 2023 году.