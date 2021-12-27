Улан-Удэ, , 23:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин исполнил желание 5-летнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который мечтал побывать в роли пожарного. Экскурсия мальчика прошла в рамках проекта «Елка желаний» — флагманской акции линейки Всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». Организатором акции является благотворительный проект «Мечтай со мной» президентской платформы «россия — страна возможностей».

Елка Татьяна Стрельцова, ИA REGNUM

Понедельник, 27 декабря, для юного мечтателя из Улан-Удэ — Осора Аюшеева был особенным днем. Мальчик посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и самое главное потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Около полудня к мальчику в гости пришел начальник пожарно-спасательной части №2 Баир Бальжиров, и пригласил мальчика с родителями на экскурсию.

Пунктом назначения стала пожарная часть №3. Именно в этой части располагается музей истории пожарной охраны республики. С него и началась большая экскурсия Осора Аюшеева. Мальчик не только увидел множество экспонатов, которые когда-то помогали укротителям огня в борьбе со стихией, а также посидел за рулем патрульного мотоцикла, подержал в руках настоящий багор и примерил на себя железный шлем пожарного. Краткий экскурс к истокам пожарного дела для мальчика провел ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы в отставке Виктор Сергеев. Выслушав интересный рассказ директора музея, Осор Аюшеев и его родители решили поближе познакомиться с теми, кто сегодня стоит на страже безопасности жителей Улан-Удэ. После постановки задач на предстоящий день, личный состав пожарной части приступил к занятиям согласно распорядку дня. Вместе с дежурными караулами Осор Аюшеев побывал на занятии в учебном классе, где для него было приготовлено индивидуальное задание. После мальчик научился вязать узлы, знать которые должен каждый профессиональный пожарный, собственными глазами увидел оснащение современной пожарной техники и побывал в пункте оперативной связи. Знакомство с пожарной частью завершилось торжественным посвящением мальчика в юные пожарные перед строем, где ему вручили комплект боевой одежды и каску.

«Не успел новоиспеченный огнеборец примерить экипировку, поступил сигнал на выезд. Это означало только одно — пришел час боевого крещения. В составе караула в полной экипировке Осор погрузился в пожарный автомобиль, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя потоки автомашин, направились к месту вызова. По прибытию на место пожарные обнаружили бесхозное строение площадью около двух квадратных метров, полностью охваченное огнем. Не теряя ни секунды прибывшие силы провели боевое развертывание. Спустя несколько минут огонь был полностью ликвидирован силами личного состава пожарно-спасательной части №3, в числе которых был юный пожарный Осор Аюшеев», — сообщают региональные СМИ.

Однако на этом приключения мальчика не закончились. Этот день был особенным не только для маленького Осора. 27 декабря — отмечается профессиональный праздник всех пожарных и спасателей Российской Федерации. По случаю празднования Дня спасателя в Главном управлении прошло торжественное мероприятие, участником которого стал и Осор Аюшеев. В Главном управлении мальчик познакомился с главным спасателем Бурятии — начальником Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, генерал-майором внутренней службы Александром Марковым. Из его рук мальчик получил свой первый профессиональный документ — диплом юного пожарного.

Завершающим этапом необычного дня стал телефонный разговор семьи Аюшеевых с Владимиром Путиным. Глава государства узнал о впечатлениях мальчика, накопленных в ходе сегодняшних мероприятий. «Ты знаешь, что сегодня праздник? Сегодня день спасателя и я хочу поздравить тебя, как будущего спасателя!» — сказал президент России. В завершение Владимир Путин поздравил мальчика с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, на что мальчик ответил главе государства: «Будь здоров!».

Далее глава государства поговорил с отцом мальчика, Станиславом Аюшеевым, который поблагодарил президента за проведенное мероприятие. Когда же Владимир Путин поинтересовался, есть ли у семьи просьбы, мама мальчика, Елена Аюшеева сказала: «Хотела бы поблагодарить вас за исполненную мечту моего ребенка и за создание фонда «Круг добра». Часть детей уже получает лекарство, а другая — еще нет. Это будет новогодним чудом, если они поскорее получат лекарства».

Президент России ответил, что эта деятельность будет масштабироваться: «Безусловно будем расширять эти возможности, благодаря изменениям в налоговом законодательстве и постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей воспользовались этими препаратами. Мы будем увеличивать возраст тех, кто получает эти лекарства».

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, в свою очередь пообещал, что теперь юный пожарный Осор Аюшеев будет почетным гостем на всех праздничных мероприятиях Главного управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к акции » Ёлка желаний » уже не впервые присоединились заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, министр по делам молодежи Татарии Тимур Сулейманов, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор по управлению персоналом холдинга «Газпром-медиа» Антонина Приезжева, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, народный артист РФ Владимир Машков, актриса театра и кино Елена Борщёва, певица Манижа, многие депутаты Государственной думы.

Напомним, «Ёлка желаний» — это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан.