27 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова депутата Государственной думы от СРЗП Михаила Делягина о том, что Украину готовят к войне с Россией, которая может случиться уже в феврале.

Артур Савин, , 23:38 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы от СРЗП Михаила Делягина о том, что Украину готовят к нападению на Россию и осложнение ситуации возможно начнётся уже в начале февраля 2022 года, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Февраль — вполне логичное время для нападения Украины. У них запасы газа подходят к концу, политический кризис на носу, народ всё более и более нищим становится. Вот если бы была какая-нибудь маленькая войнушка, в результате которой Украину под своё крыло взяло НАТО с её деньгами, то киевские власти были бы просто счастливы!» — пишет Павел А.

Печь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никаких причин считать февраль каким-то неподходящим моментом для нападения, если учитывать, что время киевского режима подходит к концу.

«Да ладно. Всё, что украинцы могут сделать, — это плясать под американскую дудку. О том, чтобы напасть на Россию, они, конечно, мечтают, но не решатся, потому что последствия будут необратимыми», — отмечает Илья Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина слишком слаба, особенно если учитывать всю российскую мощь, которая может на неё обрушиться в ответ на агрессию. Другие же напоминают, что мало кто мог себе представить, что грузинские войска в 2008 вдруг устроят геноцид в Южной Осетии и убьют российских миротворцев.

«Кто-то не верит в такой исход событий. Но ведь в 2008-м Грузия убила наших миротворцев! Так и укры могут обстрелять наши приграничные районы в целях кровавой провокации, а когда получат от нас ответку, то начнут визжать на весь мир: «Помогите, Россия напала!» — предполагает Павел М.

Боевые действий во время войны в Южной Осетии 2008 года (сс) Яна Амелина

Часть людей полагает, что Украине может не повезти так, как повезло Грузии, которая осталась по большей части цела после нападения на Россию и Южную Осетию.

«Грузинский сценарий может обернуться совершенно иными последствиями для Украины. Если в 2008 году Медведев остановил войска на подступах к Тбилиси, то сейчас этого Медведева не видно, не слышно. Не будет бандеровского государства после этого нападения. Разберут по запчастям. Галиция, Бессарабия, Буковина, Новороссия и т. д. Это лишь дело времени, но украинские власти ускоряют этот процесс», — считает Князь В.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцам стоит очень сильно подумать о последствиях, которые им сулит нападение на Российскую Федерацию.

«Украинцы правда об этом мечтали, когда разрушали конституцию своей страны на радость бандеровцам и Госдепу? Хотели войны с Россией и умереть в ней? Ну, дело ваше, конечно», — указывает Виктор С.

Нашлись и те, кто не желают строить бездоказательные догадки, а стремятся учитывать только проверенные факты.

«А давайте не будем уподобляться бесноватой Украине. Мы — миролюбивая страна. Нападут — так получат, как все, кто на нас нападал. А строить из себя гадалку смысла не имеет», — поделилась своим мнением Вера Л.

Напомним, 26 декабря депутат Государственной думы от СРЗП Михаил Делягин заявил в видео на своём YouTube-канале о том, что Украину готовят к нападению на Россию и осложнение ситуации, возможно, начнётся уже в начале февраля 2022 года.