София, 27 декабря, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Независимая социологическая группа Болгарии (НСГ) обнародовала результаты исследования общественного мнения относительно слов — символов уходящего, 2021 года. В тройку «лидеров» вошли словосочетания «зеленый сертификат» (документ о прививках от коронавируса COVID-19), «парламентские и президентские выборы», а также «субсидии ЖКХ», передает Софийское радио.

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Согласно официальной информации, в ходе соответствующего опроса свою позицию обозначили более двух с половиной тысяч респондентов. По словам специалистов, 2021 год «внес определенные коррективы» в лексикон и образ мышления болгар.

«Мы вспомнили, что такое очереди на пунктах вакцинации, узнали о «грязном» политическом пиаре, старались решить проблемы с оплатой за свет и отопление, — резюмировал руководитель акции доктор Иван Димитров. — Удивительно, что слово «Коледа» (рождественские и новогодние праздники) в обиходе наших соотечественников встречалось крайне редко».

В то же время, как отметили социологи, «надежда» было и остается наиболее распространенным словом в лексиконе жителей Болгарии.