Белвью, США, , 23:11 — REGNUM Компания Valve опубликовала список «платиновых» игр Steam в 2021 году, т. е. назвала лидеров продаж платформы. Информация была опубликована 27 декабря 2021 года на сайте сервиса.

Логотип Steam

В «платиновый» список вошли следующие игры, распространяющиеся по бесплатной модели: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Apex Legends и Destiny 2. В топ-12 лидеров продаж также вошли Naraka: Bladepoint, Battlefield 2042, Valheim, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, PUBG: Battlegrounds, Dead by Daylight и массовая ролевая игра New World от компании Amazon.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что телеканал TV Asahi опубликовал рейтинг из 100 консольных игр, пользующихся популярностью среди японских геймеров. В опросе компании поучаствовали 50 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован топ-100 лучших игр на основе опроса 50 тысяч японских геймеров