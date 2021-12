Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Американская певица Mitski (настоящее имя — Мицки Мияваки) обсудила свой предстоящий альбом Laurel Hell, рассказав, что он «прошел через множество итераций». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit 27 декабря.

Музыка (сс) StockSnap

В феврале 2022 года Мицки выпустит свое продолжение альбома Be The Cowboy 2018 года. На данный момент она представила три сингла с Laurel Hill — Heat Lightning, The Only Heartbreaker и Working for the Knife ‑ и теперь она более подробно обсудила альбом с журналом Rolling Stone. Говоря о том, как Be The Cowboy изменил ее карьеру, она сказала: «Я чувствовала, что это понемногу стирает мою душу. Музыкальная индустрия — это перенасыщенная версия потребительства. Вы — продукт, который потребляется, покупается и продается. Сама основа вашей динамики заключается в том, что ваши друзья, партнеры получают процент от вашего дохода. Каждый раз, когда я от чего-то отказывалась, это означало, что они зарабатывали меньше денег».

О своем предстоящем альбоме Laurel Hell Мицки сказала: «Этот альбом прошел через множество итераций. Он в какой-то момент был панк-пластинкой и кантри-пластинкой. Потом, через некоторое время, это было что-то вроде: «Мне нужно потанцевать». Несмотря на то, что текст может показаться удручающим, мне нужно было что-то бодрое, чтобы пройти через все это».

Новая пластинка Mitski под названием Laurel Hell выйдет на лейбле Dead Oceans 4 февраля 2022 года.

