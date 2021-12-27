Тирана, 27 декабря, 2021, 23:23 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2241 человек выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровел ещё 131. Об этом сообщило вечером 27 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 207 877 случаев заражения коронавирусом, 199 517 человек излечились, скончался 3201 пациент с COVID-19. На стационарном лечении находится 121 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5159, из них около половины — 2419 — приходятся на Тирану.