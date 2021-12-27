27 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:38 — REGNUM Экс-президенту США Дональду Трампу не понадобилось много времени, чтобы начать посылать политические сигналы касательно выборов 2024 года. Всего через пять недель после того как он покинул Белый дом в начале 2021 года, и на фоне беспорядков на Капитолийском холме 6 января, бывший президент вернулся в центр внимания СМИ, дразня американцев слухами о том, что он собирается вновь сделать Америку великой. Наполненный событиями для американской политики год быстро подошел к концу, и Трамп по-прежнему подогревает интерес избирателей намеками на свое переизбрание.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо этого бизнесмен в качестве пожертвований собрал за 2021 год огромные средства. За первые шесть месяцев этого года три политических комитета Трампа собрали в общей сложности $82 млн. К концу июля сумма превысила $100 млн. Опросы населения показывают, что Трамп по-прежнему очень популярен среди членов Республиканской партии, и на раннем этапе президентского цикла 2024 года политик является бесспорным лидером.

Штурм Капитолия США (сс) Tyler Merbler

Американские интернет-пользователи обсудили итоги 2021 года под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне нравятся идеалы Трампа. Но я молюсь, чтобы какой-нибудь другой, менее конфликтный человек, смог поддержать их. Трамп оставил свой след в истории, я уважаю его за это», — пишет SaveUS22.

«Демократы выступают за общество, управляемое правительством. Республиканцы выступают за правительство, управляемое обществом… Новая гражданская война начнется!!!» — восклицает i-choose-the-right.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трамп потерял много избирателей, пока находился на своем посту. Его резкая, спорная, атакующая личность оттолкнула многих людей. Единственная причина, по которой Байден стал президентом, заключается в том, что многие хотели избавиться от Трампа. Байден был ужасным кандидатом, но выборы были не из-за Байдена. Это была антитрамповская кампания Демократической партии. Если Трамп снова выдвинет свою кандидатуру, это только мобилизует демократов на то, чтобы убедиться, что он никогда больше не ступит на порог Белого дома, и я считаю, что это может свести на нет все достижения республиканцев», — переживает just-another-idiot559.

«Не будет иметь значения, кто из республиканцев будет баллотироваться. Я люблю Трампа, но левые попытаются сделать все, чтобы его потопить», — отмечает LUVUSA.

«О, пожалуйста, запустите оранжевого клоуна снова. Я дважды осмелюсь! Это единственный способ, чтобы Байден снова баллотировался и победил!» — пишет ms3526.

«Вы еще не поняли, что Вашингтон — это не демократы против республиканцев. Это истеблишмент против Трампа», — спрашивает Carol9.

«Если Трамп станет кандидатом, готовьтесь к тому, что в Белом доме еще на четыре года появится демократ. Как бы плохо ни сложилось президентство Байдена, ни один демократ не будет голосовать за Трампа, большинство независимых не будут голосовать за Трампа, многие республиканцы не будут голосовать за Трампа, а у его ярых сторонников нет достаточного числа, чтобы победить самим. Он слишком разобщен и поляризован. Не поймите меня неправильно, я считаю его великим президентом, но сейчас он неизбираем. Нам нужен кто-то, кто будет хотя бы немного ближе к центру, если мы хотим набрать необходимое количество голосов, чтобы победить демократов. Я лично не буду тратить время на посещение избирательных участков, если Трамп станет кандидатом. Он проиграет независимо от того, кого выставят демократы», — уверен jackarter.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трамп должен поддерживать кандидата, а не быть кандидатом. Если Трамп вступит в гонку, он будет говорить глупости и разрушит шансы республиканцев. Дни его президентства прошли. Однако он все еще имеет влияние на нас, простых людей», — комментирует had-enough776.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что беседа президентов России и США станет «нечестным матчем» для Вашингтона, поскольку Джо Байден оказался слишком слабым политиком. Российско-американский видеосаммит, в котором 7 декабря приняли участие президенты Владимир Путин и Джо Байден, занял два часа и пять минут.