Белград, 28 декабря 2021, 00:37 — REGNUM Из-за катастрофической экономической ситуации в сепаратистском Косово уже годами продолжается настоящий исход албанского населения, и это только подтверждает тот простой факт, что Косово не способно функционировать без поддержки Сербии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Косово
Косово
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Так эксперт прокомментировал информацию косовских СМИ о том, что в 2021 году от гражданства так называемого Косово отказались 4600 человек.

«Президент Сербии Александр Вучич, передавая в руки сепаратистов телекоммуникации, энергетические объекты, заставляя сербов работать в сепаратистских органах власти, участвует в строительстве невозможного государственного проекта. Вучич постоянно заявляет о том, что в Косово гораздо больше албанцев, чем на самом деле, хотя по последним оценкам их на территории южного сербского края проживает не больше одного миллиона. Это только доказывает несостоятельность попытки США и Евросоюза сделать из сепаратистского образования полноценное независимое государство», — рассказал Мирович.

По мнению эксперта, Косово может функционировать только при поддержке Сербии. Поэтому Запад дал Вучичу задание помочь строительству независимого Косово.

Вучич с помощью проекта Open Balkan вносит большой вклад в формирование «Великой Албании». Он разрешает свободное передвижение товаров и населения из Албании через Косово и дальше через Сербию в сторону Европы. Одновременно Вучич создал невыносимую ситуацию для сербов на севере Косово и Метохии, когда нормального движения транспорта между центральной Сербией и севером края попросту не существует. Вучич приглашает сербских туристов в Албанию, несмотря на то, что каждый раз, когда он появляется в Тиране, там сжигают сербские флаги. Также президент Сербии в разгар эпидемии коронавируса берет несколько сотен миллиардов евро кредитов для того, чтобы построить дорогу от Ниша до Приштины — города, где из 40 тысяч сербов осталось буквально несколько человек. Вучичу никогда и в голову не пришло бы поинтересоваться у своего друга, премьера Албании Эди Рамы, или у своего партнера, премьера Косово Альбина Курти, где эти 40 тысяч сербов из Приштины.
Деян Мирович