Белград, 28 декабря, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Из-за катастрофической экономической ситуации в сепаратистском Косово уже годами продолжается настоящий исход албанского населения, и это только подтверждает тот простой факт, что Косово не способно функционировать без поддержки Сербии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

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Так эксперт прокомментировал информацию косовских СМИ о том, что в 2021 году от гражданства так называемого Косово отказались 4600 человек.

«Президент Сербии Александр Вучич, передавая в руки сепаратистов телекоммуникации, энергетические объекты, заставляя сербов работать в сепаратистских органах власти, участвует в строительстве невозможного государственного проекта. Вучич постоянно заявляет о том, что в Косово гораздо больше албанцев, чем на самом деле, хотя, по последним оценкам, их на территории южного сербского края проживает не больше одного миллиона. Это только доказывает несостоятельность попытки США и Евросоюза сделать из сепаратистского образования полноценное независимое государство», — рассказал Мирович.

По мнению эксперта, Косово может функционировать только при поддержке Сербии. Поэтому Запад дал Вучичу задание помочь строительству независимого Косово.