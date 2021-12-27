Сыктывкар, 27 декабря 2021, 23:04 — REGNUM За сутки в Коми выявили 190 носителей коронавируса, среди них нет ни одного вакцинированного. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Всего, по его словам, полный курс вакцинации в республике прошли 368 533 человека, ревакцинацию — 53 661 человек.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 23 210 человек.