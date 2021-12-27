Кабул, 27 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Афганистана, в которую до падения Кабула входили Палата представителей (Волеси джирга) и Сенат (Мешрано джирга), скоро возобновит свою работу. Об этом сообщил пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, передаёт информационное агентство «Мехр».

Gemini.info.usaid.gov В парламенте Афганистана

После захвата власти в Афганистане радикалами Национальная ассамблея прекратила свое существование, большинство её членов покинуло страну.

Последние два десятилетия 249 членов Волеси джирги (нижней палаты парламента), избирались путем прямого голосования, 102 члена Мешрано джирги (верхней палаты), назначались, в равной пропорции президентом и региональными советами.

В каком именно формате ассамблея будет работать теперь представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уточнил.

Отметим, что в настоящее время избирательные комиссии и министерства «по делам парламента» и «по делам мира» в Афганистане распущены по приказу временного кабинета.