София, , 23:00 — REGNUM В один из крупнейших монастырей Болгарии была возвращена икона, похищенная неизвестными грабителями в 1997 году. Об этом 27 декабря сообщила софийская газета «Монитор».

Гвидо Рени. Святой Иоанн Креститель. Исполнено около 1625

Согласно официальной информации, старинное изображение святого Иоанна Крестителя, ранее принадлежавшее Присовской Обители (Северо-Центральная область Болгарии), было выставлено на продажу на одном из аукционов в интернете. Соответствующую информацию случайно обнаружил школьный учитель истории из Велико-Тырново.

Каким образом святыня вернулась в монастырь, не сообщается. Есть информация, что стартовая аукционная цена иконы составляла $100 тысяч.

Ограбление Присовской Обители считается одним из самых громких преступлений девяностых годов прошлого века в Болгарии. В результате акции злоумышленников были похищены 37 уникальных икон и более ста рукописных книг.