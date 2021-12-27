В Болгарии в монастырь вернули уникальную икону, похищенную 24 года назад
София, 27 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В один из крупнейших монастырей Болгарии была возвращена икона, похищенная неизвестными грабителями в 1997 году. Об этом 27 декабря сообщила софийская газета «Монитор».
Согласно официальной информации, старинное изображение святого Иоанна Крестителя, ранее принадлежавшее Присовской Обители (Северо-Центральная область Болгарии), было выставлено на продажу на одном из аукционов в интернете. Соответствующую информацию случайно обнаружил школьный учитель истории из Велико-Тырново.
Каким образом святыня вернулась в монастырь, не сообщается. Есть информация, что стартовая аукционная цена иконы составляла $100 тысяч.
Ограбление Присовской Обители считается одним из самых громких преступлений девяностых годов прошлого века в Болгарии. В результате акции злоумышленников были похищены 37 уникальных икон и более ста рукописных книг.