Берлин, 27 декабря, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Доля курильщиков в Германии могла увеличиться за период пандемии COVID-19. Об этом сообщает 27 декабря издание Spiegel со ссылкой на репрезентативное исследование Debra.

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На сегодняшний день доля курящих в ФРГ составляет почти 31% среди людей в возрасте 14 лет и старше.

По словам директора DebraДэниела Коца, вероятно, что за год доля курящего населения в стране значительно возросла. «Вопрос о том, связаны ли с такой тенденцией общие последствия пандемии, является немного спекулятивным, но это похоже на правду», — сказал он.

Вместе с тем Коц отметил, что «ещё до пандемии в Германии можно было наблюдать снижение мотивации бросить вредную привычку», и с каждым годом всё большее число людей «оставляют идею прекратить курение».

Специалисты также обращают внимание на тенденцию к изменению особенностей употребления алкоголя в Германии. Отмечается, что из-за пандемии у граждан стало мало возможностей для коллективного распития алкогольных напитков, тем не менее среднее потребление алкоголя в стране осталось на прежнем уровне.