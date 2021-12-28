Осло, 28 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Норвежский электронный дуэт Röyksopp представил тизер нового материала в преддверии Нового года. Об этом стало известно 27 декабря в Instagram-аккаунте группы.

Музыка

Норвежский дуэт Röyksopp запустил свой официальный аккаунт в Instagram, и, хотя они еще не поделились своим первым постом, в биографии говорится, что первый материал появится в «ближайшие 48 часов», и также указана дата 1 января 2022 года. На одной фан-странице Röyksopp пользователи решили, что дуэт готовится выпустить новую музыку. Один слушателей утвердительно написал: «Новый альбом! Не могу дождаться!»

https://www.instagram.com/p/CX_ZNx9oiIW/

Фанаты норвежского дуэта замерли в ожидании продолжения альбома The Inevitable End 2014 года.