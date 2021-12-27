Ватикан, 27 декабря, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в традиционной рождественской речи, произнесённой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане, призвал к поддержке народа Афганистана, сообщает «Ариана Ньюс»

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

«Боже, дай мир и спокойствие Ближнему Востоку и всему миру. Поддержите тех, кто оказывает гуманитарную помощь людям, которые были вынуждены покинуть свою родину. Дайте мир афганскому народу, ибо более 40 лет конфликта изгнали многих афганцев из их страны», — сказал понтифик.

Ранее международные благотворительные организации предупредили о перспективе крупнейшего гуманитарного кризисе в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Высказываются также опасения повторения кризиса с беженцами в Европе, подобного тому, который имел место в 2015 году.