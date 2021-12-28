28 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 17:31 — REGNUM Ежегодно в преддверии Нового года улицы Москвы украшают праздничными освещением и гирляндами. Этот год не стал исключением, в столице установили более четырех тысяч световых конструкций.

Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Государственная дума. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Традиционно праздничные конструкции используются повторно из года в год, вносятся незначительные изменения в соответствии с датой и символикой праздника. Центр города украшен световыми арками и тоннелями, навесами из гирлянд, огромными ёлочными шарами.

Большой театр. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральная площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Более 1 тыс. новогодних елей установили на улицах и в парках по всему городу.

Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями.

Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детский мир. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Витрина кондитерской. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новая площадь. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Витрина магазина. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как сообщает департамент городского хозяйства Москвы, для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.

Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новинский бульвар. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Площадь Киевского вокзала. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москва-река. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уборочные машины. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пробки. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, в этом году на улицы города вернулся фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 9 января.

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