Ярослав Чингаев,
28 декабря 2021, 17:31 — REGNUM Ежегодно в преддверии Нового года улицы Москвы украшают праздничными освещением и гирляндами. Этот год не стал исключением, в столице установили более четырех тысяч световых конструкций.
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Государственная дума. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Традиционно праздничные конструкции используются повторно из года в год, вносятся незначительные изменения в соответствии с датой и символикой праздника. Центр города украшен световыми арками и тоннелями, навесами из гирлянд, огромными ёлочными шарами.
Большой театр. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Театральная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Более 1 тыс. новогодних елей установили на улицах и в парках по всему городу.
Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями.
Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детский мир. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Витрина кондитерской. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Новая площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Витрина магазина. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Как сообщает департамент городского хозяйства Москвы, для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Новинский бульвар. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Площадь Киевского вокзала. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москва-река. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Уборочные машины. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пробки. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, в этом году на улицы города вернулся фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 9 января.
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