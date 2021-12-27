Мурманск, , 22:53 — REGNUM В Мурманской области в 2022 году плата за вывоз мусора подорожает почти на 5%, сообщает пресс-служба компании регоператора АО «Ситимак».

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1 января платёж останется на уровне 138,44 рублей. Подорожание почти на 5% произойдёт с 1 июля 2022 года. Предельный единый тариф на услугу регоператора составит 961,15 рублей за кубометр отходов.

Отмечается, что установленная плата с человека за обращение с ТКО на территории Мурманской области, даже с учетом модернизации системы обращения с отходами в регионе, не превышает средних значений по РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в России должны быть введены в эксплуатацию 18,5 млн тонн мощностей по утилизации ТКО и 49,5 млн тонн мощностей по обработке ТКО.