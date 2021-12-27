Плесецк, Архангельская область, 27 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» успешно проведён 27 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

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Старт состоялся в 22:00 мск с пусковой установки площадки №35 с космодрома Плесецк (Архангельская область). Пуск провели ВКС РФ.

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5», — говорится в сообщении.

«Персей» доставит на целевую орбиту орбитальный блок по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.