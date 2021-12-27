Рим, , 22:49 — REGNUM Туристическая отрасль Италии переживает небывалый кризис и является самой пострадавшей сферой экономики в стране, с таким заявлением выступил в понедельник, 27 декабря, глава национальной профильной бизнес-ассоциации Federalberghi Бернабо Бокка.

Аэропорт. Рим Darafsh

По оценке эксперта, «трудно найти клиентов», когда все население страны делится на зараженных, изолированных и опасающихся заразиться. «Елинственное, что у нас растёт — это число отмененных заказов», — отметил Бокка.

Ранее эксперты сообщили, что число иностранных туристов в Италии в 2021 году в сравнении с докризисным 2019 годом сократилось на 60 миллионов человек. Заметно снизились также показатели выездного и внутреннего туризма.