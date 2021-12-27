Приштина, Сербия, 27 декабря, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В Косово 27 декабря в результате исследования 2032 образцов выявили четыре носителя коронавируса, признаны излечившимися 10 человек, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

besartgerguri Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 319 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 010 пациентов излечились, 2989 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За три недели скончались четыре пациента.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 343. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 779 012 человек, при этом произведено уже свыше 1 665 209 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет.