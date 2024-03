Лос-Анджелес, США, 28 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В недавнем интервью музыкальному блоггеру Nardwuar американский хип-хоп исполнитель J. Cole (настоящее имя — Джермейн Коул) рассказал, что порекомендовал Dr. Dre (настоящее имя — Андре Янг) подписать контракт с Кендриком Ламаром, когда он был начинающим рэпером. Об этом 27 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Во время разговора с рэпером Нардуар спросил J. Cole, говорил ли он Dr. Dre подписать перспективного Кендрика Ламара в его ранние годы. Попытавшись понять, как блоггер заполучил эту информацию, Коул ответил прямо: «Ответ — да. Я так и сделал». Далее он продолжил: «Я не собираюсь говорить, что я был первым, кто сказал ему об этом… Когда я привел его к Dre, я подумал: «Ты знаешь, что ты должен делать», поэтому мы пошли к нему и тогда я такой: «Эй, ты должен подписать контракт с этим парнем из Комптона». Передай Dr. Dre, что он принял правильное решение».

