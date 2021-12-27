Гавана, 27 декабря 2021, 23:40 — REGNUM Санкт-Петербург возобновил прямое авиасообщение с Кубой спустя полтора года после прекращения авиасообщения. Первый рейс авиакомпании Azur Air состоялся 26 декабря, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.
Авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Варадеро один раз в десять дней.
По данным службы онлайн-платежей CloudPayments, в настоящее время Куба является одним из самых популярных декабрьских туристических направлений у россиян.
Напомним, 21 декабря авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные авиарейсы между Москвой и Гаваной. Рейсы между столицами будут выполняться дважды в неделю. Также Аэрофлот выполняет три рейса в неделю на кубинский курорт Варадеро.
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