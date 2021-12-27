Гавана, , 23:40 — REGNUM Санкт-Петербург возобновил прямое авиасообщение с Кубой спустя полтора года после прекращения авиасообщения. Первый рейс авиакомпании Azur Air состоялся 26 декабря, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Гавана, Куба Unuudur.com

Авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Варадеро один раз в десять дней.

По данным службы онлайн-платежей CloudPayments, в настоящее время Куба является одним из самых популярных декабрьских туристических направлений у россиян.

Напомним, 21 декабря авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные авиарейсы между Москвой и Гаваной. Рейсы между столицами будут выполняться дважды в неделю. Также Аэрофлот выполняет три рейса в неделю на кубинский курорт Варадеро.

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