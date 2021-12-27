Рим, 27 декабря 2021, 22:44 — REGNUM Комиссия по финансам нижней палаты парламента Италии в понедельник, 27 декабря, отказалась давать официальное заключение на внесенный правительством проект бюджета страны на 2022 год.
Основанием стало слишком позднее предоставление документа для ознакомления. Ранее недовольство этим фактом высказывали и представители других комиссий парламента.
Уже утвержденный сенатом страны проект бюджета и налогового маневра на 2022 год в нижней палате парламента предполагается рассматривать 28−31 декабря.
Наблюдатели предполагают, что промедление с подготовкой документа было вызвано сложностью согласований внутри «широкой коалиции», в которую входят леволибералы, популисты и правоконсерваторы.