Рим, 27 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Комиссия по финансам нижней палаты парламента Италии в понедельник, 27 декабря, отказалась давать официальное заключение на внесенный правительством проект бюджета страны на 2022 год.

Camera dei deputati Парламент Италии

Основанием стало слишком позднее предоставление документа для ознакомления. Ранее недовольство этим фактом высказывали и представители других комиссий парламента.

Уже утвержденный сенатом страны проект бюджета и налогового маневра на 2022 год в нижней палате парламента предполагается рассматривать 28−31 декабря.

Наблюдатели предполагают, что промедление с подготовкой документа было вызвано сложностью согласований внутри «широкой коалиции», в которую входят леволибералы, популисты и правоконсерваторы.