Москва, 27 декабря, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании 20-летнего центрального полузащитника «Фейеноорда» и национальной сборной Турции Оркуна Кекчю. Об этом 27 декабря сообщило издание Galapost.

ЦСКА

В текущем сезоне Оркун Кекчю принял участие в тридцати матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Футболист занимает третье место в гонке бомбардиров.

Оркун Кекчю перешел в «Фейеноорд» 1 июля 2014 года из «Гронингена» за 40 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В составе сборной Турции футболист набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в тринадцати играх. Ранее полузащитник выступал за молодежную сборную Нидерландов U19.