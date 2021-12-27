Рим, 27 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В течение ближайшей недели правительство Италии предстаивт свои предложения по выводу страны из энергетического кризиса, заявил в понедельник, 27 декабря, лидер «Лиги» (входит в правящую коалицию) Маттео Сальвини.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Стремительный рост цен на энергоносители угрожает обернуться «социальной бомбой» — массовыми неплатежами и массовыми отключениями, полагает политик. «Мне кажется, «локдаун» и «блэкаут» — явления одного порядка», — отметил Сальвини.

Лидер «Лиги» добавил, что целому ряду компаний сферы энергетики следует в нынешний критический момент вести себя более скромно и «разделить прибыли».

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.