Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM В сети появилась информация о том, сколько Том Холланд может получить за съёмки в будущих фильмах. Об этом 27 декабря сообщает портал Screen Rant.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Инсайдеры, имеющие доступ к информации о заплатах в Голливуде, утверждают, что сейчас Холланд может зарабатывать от $2 млн до $5 млн, если речь идёт о «независимых фильмах» и от $5 млн до $10 млн в случае «традиционных студийных тарифов». Т. е. актёр, скорее всего, получит такую зарплату, если, например, снимется в новом фильме про Человека-паука, который в будущем может снять кинокомпания Sony.

Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. По состоянию на сегодня фильм собрал в кинотеатрах США уже $467 млн, а сумма общемировых сборов уже превысила $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Холланд и Зендея поделились впечатлениями от работы над фильмом