27 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 23:36 — REGNUM Четвертая часть культового фильма «Матрица» с подзаголовком «Воскрешение» привлекла к себе внимание фанатов по всему миру. Сюжет получился неоднозначным и хотя часть критиков восторженно отозвалась о картине, продолжение удовлетворило не всех зрителей. Свое мнение о киноленте высказали интернет-пользователи под соответствующей публикацией The New York Times.

Матрица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я смотрел этот фильм вчера вечером с женой дома, и, честно говоря, он оказался лучше, чем я ожидал. Но я не ожидал многого, зная, что этот фильм — это циничный захват денег, создание еще одной «расширенной кинематографической вселенной», из которой будет извергнута новая порция сиквелов. Мне особенно понравился искренний, почти милый тон большей части фильма; это хорошая передышка от цинизма многих антиутопических фантастических фильмов. Эта часть не станет классикой, как оригинальный фильм. Даже близко нет. Но я нашел ее более приятной, чем сиквелы, и если бы это была последняя глава (вероятность этого невелика), то это было бы довольно приличным завершением серии», — заявил Vin.

«Иногда я думаю, что хотел бы быть кинокритиком, но потом я понимаю, что мне бы не хотелось сидеть на некоторых фильмах, а потом еще и объяснять тарабарщину вроде этой», — комментирует Bill B.

«Последняя глава часто скучна, блуждающа и поверхностна, но я уверен, что любителям «красных таблеток» она понравится», — пишет Redwood Coast.

«Какой же идеальный фильм для Рождества! Надеюсь, в нем будет много фетишизации оружия и сцен резни, как в других фильмах! Да, действительно, праздничным подарком Warner Brothers Америке вполне могут стать новые подражатели убийц! А Голливуд удивляется, почему у него такая плохая репутация…» — отмечает tombo.

«Хватит делать ремейки «Матрицы» и «Джона Уика» — они просто ужасны. Что касается «Матрицы», то каждый студент-первокурсник философского факультета, столкнувшись с вопросом «Откуда мы знаем, что то, что мы воспринимаем и думаем, реально?», считает себя глубокомыслящим. Хитрый шотландец Дэвид Юм ответил на этот вопрос более 200 лет назад: «Дайте твердому предмету хороший пинок, и вы убедитесь в этом». Хватит всех этих множественных лиц/множественных взглядов на реальность/недостоверных повествователей, которые стали тропами современной художественной литературы и кинематографа. Последняя матрица — это прыщавая детская ювенилия, обычно приправленная немного старым насилием, сексом и романтикой или «вкусом месяца», в данном случае с трансгендеризмом. К счастью, все кинотеатры в нашем районе теперь закрыты, что спасает население от этого мусора», — категоричен Cephalus.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

«Чуваки во всем мире воспринимают крутые крупнобюджетные боевики как аллегории своих собственных скучных нереализованных жизней, поэтому, возможно, иронично, но не удивительно узнать, что эту линию взяли на вооружение те, кого сегодня мы называем транс-женщинами. В свое время Льюис Кэрролл сделал это с гораздо большим остроумием и гораздо меньшим шумом и яростью», — делает отсылку jrd к книге Кэрролла «Алиса в стране чудес».

»Абсолютно согласен… «Алиса» по-прежнему лучшая история о падении в «Кроличью нору» из когда-либо написанных», — отвечает Wwilliam wilson.

Отметим, что путь главного героя Матрицы пользователи сравнивают с падением Алисы в кроличью нору. Пользователь jrd делает отсылку к мономифу, единой структуре сюжета, которую можно проследить во всех историях. В итоге два пользователя соглашаются, что именно английский математик Кэррол наилучшим образом подал мономиф в сказке об Алисе, а современная версия Матрицы рассказывает старую историю с излишним применением насилия.

«Фильм разочаровал. Сюжетная линия слабая. Слишком много флэшбэков», — считаетAngel.

«Полтора десятилетия спустя… и это лучшее, что они смогли сделать? Какой провал», — разочарован Alpo.

«13-летний подросток, с которым я смотрел этот фильм, сказал лучше всего: «У них было 15 лет, чтобы сделать фильм, и вот что у них получилось!!!» Киану должен извиниться перед нами…» — продолжает Reese.

«Я любил оригинальный фильм «Матрица» и наслаждался продолжениями. Мне очень грустно, что «Воскрешение» не понравилось мне так же сильно», — указывает John Robert.

«Вот оно чё!» Цитата: х/ф «Матрица», Эндрю и Лоуренс Вачовски, 1999, США

«Вы всю жизнь чувствовали, что что-то не так с … фильмом», — отмечает Lou Argyres.

«Посмотрите это, не выходя из дома. Это был амбициозный фан-фильм, который постоянно тянул вас в ненужные стороны. Неуклюжее развитие событий ни к чему не привело. Ощущение, что Нео играет в новую Halo. Промахнулись», — считает RJB.

«Да черт с ним. Мне более чем достаточно первой «Матрицы». Второй фильм — что? Третий — не досмотрел. Первый — всегда буду смотреть его снова и снова», — делится Pat.

На одно лицо Цитата из к/ф «Матрица: Революция». Реж. Братья Вачовски. 2003. США

«Смотрел фильм 30 минут вчера вечером и совершенно заскучал. Перешел на другое кино», — указывает Sophie Jasson-Holt.

Напомним, в России премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоялась 16 декабря 2021 года, в кинотеатрах США его начнут показывать 22 декабря 2021-го. Хронометраж фильма составляет 148 минут.