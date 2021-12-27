Берлин, , 23:45 — REGNUM Президент Федеральной ассоциации внешней торговли Германии (BGA) Дирк Джандура призвал правительство страны к проведению целевой иммиграционной политики. По его мнению, власти должны предоставить финансовые стимулы для иностранных квалифицированных рабочих, сообщает 27 декабря немецкий журнал Spiegel.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Для того, чтобы сделать Германию привлекательной для них, квалифицированным рабочим должна быть предоставлена налоговая скидка на первые два или три года в качестве мощного стимула», — отметил Джандура.

По его словам, нехватка квалифицированных кадров является существенным недостатком для конкуренции на рынке труда.

«Я хотел бы увидеть систематический подход с кристально четкими правилами о том, кто должен приходить к нам и с какой профессиональной квалификацией. Мировая битва за лучшие умы идет полным ходом. Мы не должны проспать её», — заявил президент BGA.

Глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле также отметил важность привлечения квалифицированных рабочих из-за рубежа.

«Эти люди из ЕС и третьих стран срочно нужны Германии. Если их не будет в достаточном количестве, страна может столкнуться с проблемой стагнации. Отсутствие иммиграции само по себе может тормозить рост», — заявил Шееле.