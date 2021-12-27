Барселона, Испания, , 22:26 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, испанское издание RMC Sport сообщило, что 26-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Клеман Лангле сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

В текущем сезоне Клеман Лангле принял участие в тринадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Клеман Лангле перешел в «Барселону» из «Севильи» 12 июля 2018 года. Сумма трансфера составила 35,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.