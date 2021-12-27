Варшава, , 22:22 — REGNUM В рамках праздничной акции сервис GOG бесплатно раздаёт игру X-Morph: Defense. Информация была опубликована 28 декабря на сайте онлайн-магазина компании CD Projekt.

Игра

Как заявляют разработчики из студии Exor, X-Morph: Defense представляет собой «уникальное сочетание шутера с видом сверху и стратегии Tower Defense («Защита замка» — ИА REGNUM)». Релиз игры состоялся 30 августа 2017 года. Игра предлагает геймерам управлять действиями вторгшегося на Землю инопланетного вида.

Отметим, что компания Exor является разработчиком игры The Riftbreaker, релиз которой состоялся 14 октября 2021 года. Ранее студия также выпустила игру Zombie Driver HD.

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