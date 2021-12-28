Приштина, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 декабря сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что Косово добилось стабилизации поставок электроэнергии, однако еще не справилось с энергетическим кризисом.

Темная сторона Альбина Курти Facebook.com/vetevendosje

Курти сообщил, что перебои в поставках электричества уже почти устранены, однако этого удалось добиться путем ограничения потребления.

Политик подчеркнул, что в условиях кризиса «хороших решений быть не может» — или рост цен или сокращение потребления. Причиной той ситуации, в которой оказалось Косово, Курти назвал внешние факторы — семикратный рост цен на электричество на международном рынке ‑ и снижение внутреннего производства электричества вследствие коррупции и отсутствия долгосрочной стратегии по обеспечению поставок энергоресурсов.

Политик пообещал, что такая стратегия на 10 лет будет составлена в 2022 году с обозначением важных трендов вплоть до 2050 года.

В некоторых кварталах косовских городах электричества нет по 12−18 часов. Ситуацию сравнивают с военным временем.

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